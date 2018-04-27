Перші леді КНДР і Південної Кореї приєдналися до чоловіків на переговорах: жартували і позували перед камерами (фото)

У демілітаризованій зоні проходить саміт глав КНДР і Південної Кореї, а також інших високопоставлених чиновників.

Дружини лідерів КНДР і Південної Кореї Лі Сіль Чжу і Кім Чжон Сук зустрілися на кордоні двох країн, у пункті Пханмунджом – місці проведення міжкорейського саміту.

Перші леді двох країн обмінялися привітаннями і рукостисканнями, а потім разом з чоловіками позували для спільних фото та жартували.

Нагадаємо, 27 квітня 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни, під час якої домовилися підписати мирний договір про формальне припинення цього року корейської війни, яка триває з 1953 року.

У рамках зустрічі також відбулася урочиста вечеря за участю лідерів Південної та Північної Корей, на якому також були присутні дружини політиків.