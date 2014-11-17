Тисячі чехів показали своєму президенту "червону картку" та вимагали його відставки (фото, відео)

Тисячі жителів Чехії сьогодні у Празі взяли участь в акції з вимогою відставки президента країни Мілоша Земана.

Як повідомляє чеське інформаційне агентство СTK, мітингувальники вигукували: «Земана у смітєвий бак!». Вони також записали спеціальне звернення до глави держави, у якому закликали Земана добровільно подати у відставку.

Агентство зазначає, що з таким закликом на вулиці міст чехи вийшли у 1989 році, коли було повалено комуністичний режим у Чехословаччині. Сьогодні Чехія та Словаччина відзначають 25-ту річницю «Оксамитової революції».

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На плакатах, що несли учасники акції, написано, зокрема «Ми не хочемо бути колонією Росії», а також нецензурні вислови на адресу Земана в контексті його скандальних нецензурних висловлювань на тему російської панк групи Pussy Riot.

Практично кожен мітингувальник також тримав червону картку, яка символізувала незадоволення політикою Земана.

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За інформацією СTK, акцію у Празі організували і прихильники президента, але вона зібрала лише кілька десятків людей.

Чеське агентство повідомляє, що протести проти Земана відбулися також у Брно, де зібралося кілька сотень людей.