У Чехії та Словаччині сьогодні відзначають 25-річчя Оксамитової революції

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, мирний протест у Міжнародний день студента 25 років тому вилився у зіткнення з поліцією, яка била демонстрантів.

Через місяць у Чехословаччині з'явився перший за 41 рік некомуністичний уряд, а 29 грудня 1989 року Вацлав Гавел став президентом федерації за результатами голосування парламенту.

У 1993 році Чехія і Словаччина пережили так зване "Оксамитове розлучення", ставши двома окремими державами.

Проте, згідно з опитуванням цього року, більш як 16% чехів все ще мріють про повернення до комунізму.

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У Словаччині скасували святковий концерт, оскільки виконавці не бажали асоціюватися з його організатором - правлячою партією СМЕР.

При цьому 84% жителів Чеської Республіки знають про свято 17 листопада, яке зараз офіційно називається День боротьби за свободу і демократію.

У Словаччині, де більшість населення також позитивно оцінюють події 25-річної давнини, свято називається День боротьби проти тоталітаризму.