Великобританія надасть місії ОБСЄ в Україні 10 бронемашин за майже 2 млн доларів

Про це йдеться у повідомленні очільника МЗС Сполученого Королівства Філіпа Хаммонда, передає ТАСС.

"Бронемашини, оснащені засобами зв'язку вартістю 1,2 млн фунтів стерлінгів (1,9 млн доларів), необхідні для забезпечення безпеки спостерігачів у найбільш нестабільних східних районах України", - зазначив Хаммонд. Він додав, що вони дозволять представникам місії ОБСЄ, "яка відіграє ключову роль у виконанні мінських домовленостей між Росією та Україною", більш ефективно спостерігати за статусом припинення вогню і ситуацією на українсько-російському кордоні.

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Крім того, до кінця місяця Лондон направить в Україну ще трьох спостерігачів на додаток до восьми, які прибули туди минулого тижня, зазначається в заяві британського МЗС.