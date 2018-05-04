Трамп заявив, що визначено дату й місце для зустрічі з лідером КНДР

Президент США очікує на звільнення американців, які утримуються в КНДР.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що визначено дату і місце для зустрічі з лідером Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент Дональд Трамп повідомив репортерам, що дата та місце визначені для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, і що подробиці будуть оголошені незабаром", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Білого дому, історичний саміт з лідером КНДР може відбутися цього місяця, як тільки Північна Корея піде на певні поступки щодо ядерної програми та в інших питаннях, які викликають розбіжності.

Читайте такожКім Чен Ин погодився випустити з в'язниці трьох "американських шпигунів" - ЗМІ

Також сказано, що сьогодні Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що "багато чого сталося" відносно тих американців, які нині утримуються у Північній Кореї.

"У нас відбуваються дуже предметні переговори з Північною Кореєю, і багато чого вже сталося стосовно заручників (США). Я думаю, що ви побачите дуже хороший результат", - додав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Трамп заявив, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

29 квітня влада КНДР заявила, що остаточно закриє ядерний полігон Пхунгері в травні і що процес його демонтажу буде публічним.

Перед цим президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. За підсумками їхніх історичних переговорів було підписано Декларацію про мир, процвітання і об'єднання Корейського півострова.