США відновлять Другий флот в Атлантичному океані (відео)

У сферу відповідальності Другого флоту входитиме східне узбережжя США, а також північна частина Атлантичного океану.

Влада США ухвалила рішення відновити Другий флот в Атлантичному океані, який був розформований у 2011 році.

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Про це повідомив головнокомандувач ВМС США адмірал Джон Річардсон, передає Бі-бі-сі. "У нашій новій Національній військовій стратегії чітко сказано, що ми повернулися в епоху конкуренції держав, у зв'язку з тим, що кількість викликів зростає, ситуація у сфері безпеки стає все більш складною", - заявив Річардсон.

За словами адмірала, в сферу відповідальності Другого флоту буде входити східне узбережжя США, а також північна частина Атлантичного океану.

Командування флоту буде перебувати в Норфолку, штат Вірджинія. Повідомляється, що спочатку в штабі буде 15 осіб, а потім він розшириться до 200 осіб. Імена командувачів флотом поки не називаються.

Як повідомив СNN представник Пентагону, НАТО особливо пильну увагу приділяє Атлантиці через посилення ролі Росії в суперництві великих держав.

Також Пентагон повідомив, що має намір запропонувати керівництву НАТО розмістити штаб створюваного в альянсі Об'єднаного командування на базі в Норфолку.

Другий флот ВМС США був заснований 12 лютого 1950 року і розформований 30 вересня 2011 року у зв'язку зі скороченнями оборонних витрат та реорганізацією в армії США.

На момент розформування до складу флоту входили понад 100 кораблів і підводних човнів. За майже 60 років свого існування Другий флот брав участь в тому числі в Карибській кризі і вторгненні в Гренаду.

У січні цього року влада США повідомила про прийняття нової Національної військової стратегії, головним пріоритетом якої стане стримування Росії і Китаю.

Представляючи нову стратегію, Джеймс Меттіс назвав Росію і Китай "ревізіоністськими державами", які "хочуть перебудувати світ згідно зі своїми авторитарними моделями".