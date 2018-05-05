Акції "Він нам не цар" проходять по всій Росії, затримано вже більше тисячі осіб (фоторепортаж, відео)

За свідченнями очевидців, поліція діяла жорстко, щосили орудувала кийками, незважаючи на нашивки "туристична поліція".

На акціях протесту "Він нам не цар", приурочених до інавгурації Володимира Путіна затримано вже більше тисячі осіб.

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Зокрема, акції проходять в декількох великих містах Росії.

Дані про затриманих на акціях:

Москва — 475

Челябінськ — 164

Якутськ — 75

Тольятті — 63

Санкт-Петербург — 53

Краснодар — 49

Красноярськ — 35

Калуга — 28

Новокузнецьк — 26

Самара — 19

Також, за даними «ОВС-Інфо», затримання проходили в Барнаулі, Благовєщенську, Воронежі, Пензі, Кургані, Твері, Кемерово, Єкатеринбурзі і Томську.

Всього затримано 1029 осіб, передає meduza.io.

Один з очевидців Ілля Азар поділився враженнями від акції в Москві "Поліція діяла жорстко, щосили орудувала кийками, незважаючи на нашивки "туристична поліція" у багатьох. Затримань було багато (приїжджайте до нас на чемпіонат). Протестувальників били не тільки поліцейські, але і різноманітні товариші з георгіївськими стрічками, а також козаки (у тому числі нагайками). На акції взагалі було набагато більше НОДу та інших прихильників режиму, ніж раніше", - написав він у соцмережі.

Також за повідомленнями ЗМІ, до неповнолітніх затриманих у Москві не пускають батьків.