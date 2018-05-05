Акції "Він нам не цар" проходять по всій Росії, затримано вже більше тисячі осіб (фоторепортаж, відео)

17:46, 05 травня 2018
Світ
2154 0
tvrain.ru

Читайте такожПід час акції протесту в Москві затримали опозиціонера Навального (відео)

Зокрема, акції проходять в декількох великих містах Росії.

Дані про затриманих на акціях:

Москва — 475

Челябінськ — 164

Якутськ — 75

Тольятті — 63

Санкт-Петербург — 53

Краснодар — 49

Красноярськ — 35

Калуга — 28

Новокузнецьк — 26

Самара — 19

Також, за даними «ОВС-Інфо», затримання проходили в Барнаулі, Благовєщенську, Воронежі, Пензі, Кургані, Твері, Кемерово, Єкатеринбурзі і Томську.

Всього затримано 1029 осіб, передає meduza.io.

Один з очевидців Ілля Азар поділився враженнями від акції в Москві "Поліція діяла жорстко, щосили орудувала кийками, незважаючи на нашивки "туристична поліція" у багатьох. Затримань було багато (приїжджайте до нас на чемпіонат). Протестувальників били не тільки поліцейські, але і різноманітні товариші з георгіївськими стрічками, а також козаки (у тому числі нагайками). На акції взагалі було набагато більше НОДу та інших прихильників режиму, ніж раніше", - написав він у соцмережі.

Також за повідомленнями ЗМІ, до неповнолітніх затриманих у Москві не пускають батьків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Протести в Росїї
Теги: #Росія#протести#затримання