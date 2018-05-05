На акціях протесту "Він нам не цар" у Росії затримали вже понад 250 осіб (фото, відео)
На акціях протесту "Він нам не цар", приурочених до інавгурації Володимира Путіна, затримали вже понад 250 осіб.
Серед затриманих є і прості перехожі, які не брали участі у протестах, повідомляє "Сибір.Реалії".
За даними видання більше 150 чоловік були затримані у Красноярську. У Якутську після несанкціонованої акції та мітингу поліція затримала 75 осіб, це майже всі учасники протесту, серед них кілька журналістів. У Новокузнецьку після мітингу у відділенні поліції опинилися понад 20 осіб.
На цей раз веселіше минуло, але весело не всім #ОнНамНеЦарь#затримання#Красноярськpic.twitter.com/T6PGilr37B— Mithrill Russia (@mithrill_ru) 5 травня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, серед затриманих в Красноярську опинилася координатор штабу Навального Яна Герасимова. На даний момент суд визнав її винною в порушенні порядку організації мітингу і заарештував на три доби. На засіданні Герасимова заявила, що не є організатором акції. Незважаючи на це, суд виніс рішення про арешт.
Також повідомляється, що 15 осіб, затриманих в Барнаулі, вже відпустили.
Нагадаємо, сьогодні в російських містах почалися протестні акції «Він нам не цар», організовані прихильниками російського опозиційного політика Олексія Навального.
Узгоджені акції пройшли у Владивостоці, Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі, Південно-Сахалінську, Магадані та Іркутську. Також мітинги проходять в ряді сибірських міст, у тому числі Новосибірську, Томську, Красноярську, Улан-Уде, Якутську.