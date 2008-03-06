Онук Мао Цзедуна вперше з`явився перед широким загалом (фото)
Раніше в засіданнях брала участь його мати
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Старший полковник Мао Сіньюй, обраний депутатом цієї структури багатопартійного співробітництва й політичних консультацій, зніяковіло відповідав на численні питання журналістів, які "спіймали" його на перед будівлею Дому народних зборів, де проходять засідання.
"Нам необхідно активно розвивати космічні технології, які в майбутньому стануть важливим елементом протиборства", - сказав Мао, що є науковим співробітником Академії військових наук КНР.
Він відзначив, що приділяє велику увагу модернізації озброєння й військової техніки. Крім того, підкреслив важливість дотримання принципів модернізації збройних сил, закладених його дідом.
38-річний Мао Сіньюй уперше бере участь у сесії ВК НПКСК, раніше в щорічних засіданнях брала участь його мати й невістка Мао Цзедуна - Шао Хуа.