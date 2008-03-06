Онук Мао Цзедуна вперше з`явився перед широким загалом (фото)

Онук засновника Китай Народної Республіки Мао Цзедуна вперше з`явився перед широким загалом й журналістами в Пекіні під час сесії Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю, передає ІТАР-ТАРС.

Старший полковник Мао Сіньюй, обраний депутатом цієї структури багатопартійного співробітництва й політичних консультацій, зніяковіло відповідав на численні питання журналістів, які "спіймали" його на перед будівлею Дому народних зборів, де проходять засідання.

"Нам необхідно активно розвивати космічні технології, які в майбутньому стануть важливим елементом протиборства", - сказав Мао, що є науковим співробітником Академії військових наук КНР.

Він відзначив, що приділяє велику увагу модернізації озброєння й військової техніки. Крім того, підкреслив важливість дотримання принципів модернізації збройних сил, закладених його дідом.

38-річний Мао Сіньюй уперше бере участь у сесії ВК НПКСК, раніше в щорічних засіданнях брала участь його мати й невістка Мао Цзедуна - Шао Хуа.

ICTV