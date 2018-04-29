США закликали союзників по всьому світу запровадити санкції проти Ірану

Ситуація навколо Ірану буде головною темою на переговорах держсекретаря США Майка Помпео з лідерами Саудівської Аравії та Ізраїлю.

Директор з політичного планування в Держдепартаменті США Брайан Хук заявив, що Сполучені Штати закликають країни Європи та інші держави запровадити санкції проти Ірану для обмеження його ракетної програми. Про це повідомляє Reuters.

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«Ми закликаємо країни по всьому світу ввести санкції проти осіб і організацій, пов'язаних з ракетною програмою Ірану, це питання також посідав важливе місце в переговорах з європейськими партнерами», - сказав Хук.

Він також зазначив, що ситуація навколо Ірану буде головною темою на переговорах держсекретаря США Майка Помпео з лідерами Саудівської Аравії та Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Трамп звільнив Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря США і вирішив призначити на цю посаду директора ЦРУ Майка Помпео. Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики, і зокрема, ядерного угоди щодо Ірану. Помпео вступив на посаду держсекретаря 26 квітня.