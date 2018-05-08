Eurovision 2018: що потрібно знати про міжнародний пісенний конкурс (відео)

14:50, 08 травня 2018
Світ
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У першому півфіналі Євробачення-2018 виступлять 19 конкурсантів. У другому на сцену вийдуть 18 конкурсантів, серед яких буде MELOVIN.

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Вчора MELOVIN виступив в офіційній фан-зоні конкурсу - Євромістечко на площі Террейро-ду-Пасу.

Співак виконав 4 композиції, включаючи "Under The Ladder", з якою буде виступати в другому півфіналі 10 травня.

Дивіться на УНІАН трансляцію першого півфіналу Євробачення-2018

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Теги: #Євробачення#конкурс#Євробачення-2018#MELOVIN