Eurovision 2018: що потрібно знати про міжнародний пісенний конкурс (відео)

Столиця Португалії сьогодні ввечері покаже перший півфінал пісенного конкурсу, на який поїхав MELOVIN.

Конкурс пройде на критій площадці «Алтіс-Арена», розташованої на березі річки Тежу. У першому півфіналі Євробачення-2018 виступлять 19 конкурсантів. У другому на сцену вийдуть 18 конкурсантів, серед яких буде MELOVIN. Читайте такожЄвробачення-2018: як буде проходити голосування цього року Вчора MELOVIN виступив в офіційній фан-зоні конкурсу - Євромістечко на площі Террейро-ду-Пасу. Співак виконав 4 композиції, включаючи "Under The Ladder", з якою буде виступати в другому півфіналі 10 травня. Дивіться на УНІАН трансляцію першого півфіналу Євробачення-2018

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