У Ватикані в благодійній лотереї розіграють особисті подарунки Папі Римському
Серед призів будуть виставлені автомобіль, наручні годинники, дорогі авторучки, сумки, різні бездротові гаджети та навіть одна кава-машина.
Особисті подарунки Папи Римського Франциска, отримані ним від початку його понтифікату, виставлені в якості призів благодійної лотереї. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу безпритульним і бідним, повідомляє ТАСС з посиланням на газету Avvenire.
Франциск вже не в перший раз пропонує способи для збору коштів на благодійність. Він також використовує будь-які можливості, щоб нагодувати безпритульних і надати їм допомогу.
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Серед призів "Лотереї на користь благодійного справи Святого Отця" будуть виставлені автомобіль Fiat Panda білого кольору в повній комплектації, велосипеди, наручні годинники, мобільні телефони, планшети, відеокамери високої чіткості, дорогі авторучки, сумки, різні бездротові гаджети і навіть одна кава-машина.
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Для участі в лотереї необхідно придбати квиток вартістю 10 євро. Вони продаються в різних точках на території Ватикану. Подарунки будуть вручені 8 січня 2015 року у присутності нотаріуса і кількох офіційних представників Ватикану.