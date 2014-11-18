У Ватикані в благодійній лотереї розіграють особисті подарунки Папі Римському

Особисті подарунки Папи Римського Франциска, отримані ним від початку його понтифікату, виставлені в якості призів благодійної лотереї. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу безпритульним і бідним, повідомляє ТАСС з посиланням на газету Avvenire.

Франциск вже не в перший раз пропонує способи для збору коштів на благодійність. Він також використовує будь-які можливості, щоб нагодувати безпритульних і надати їм допомогу.

Читайте такожПапі Римському подарували шоколадного двійника

Серед призів "Лотереї на користь благодійного справи Святого Отця" будуть виставлені автомобіль Fiat Panda білого кольору в повній комплектації, велосипеди, наручні годинники, мобільні телефони, планшети, відеокамери високої чіткості, дорогі авторучки, сумки, різні бездротові гаджети і навіть одна кава-машина.

Читайте такожЄлизавета II подарувала Папі Римському мед, пляшку віскі і 10 яєць

Для участі в лотереї необхідно придбати квиток вартістю 10 євро. Вони продаються в різних точках на території Ватикану. Подарунки будуть вручені 8 січня 2015 року у присутності нотаріуса і кількох офіційних представників Ватикану.