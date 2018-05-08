Сі Цзіньпін провів зустріч із Кім Чен Ином і телефонну розмову з Трампом

Лідери США та КНР виступають за продовження санкційної політики, доки КНДР не згорне свої ядерну та ракетну програми.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін домовилися зберігати чинність санкцій проти Корейської Народно-Демократичної Республіки (Північної Кореї).

Про це йдеться у повідомлені Білого дому за підсумками телефонної розмови лідерів США та КНР.

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Зазначається, що вони обговорили питання, які становлять обопільний інтерес, в тому числі останні події на Корейському півострові та сьогоднішню зустріч Сі Цзіньпіна з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Також обоє лідерів дійшли згоди щодо важливості продовження чинності санкцій проти Північної Кореї, доки вона остаточно не згорне свої ядерну та ракетну програми.

Окрім того, президент Сполучених Штатів підтвердив свою відданість забезпеченню збалансованого характеру торговельних та інвестиційних відносин між США і КНР та забезпеченню преференцій американському бізнесу та працівникам.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї через її ядерні та ракетні випробування.

Крім того, США також запроваджували санкції проти КНДР. 29 квітня влада КНДР заявила, що у травні закриє ядерний полігон Пхунгері.