Переговори з владою в Гонконзі провалилися, активісти збираються йти до будинку міського голови

У двосторонніх переговорах брали участь п'ятеро чиновників і п'ятеро представників активістів, які вимагають від китайських властей можливості проводити демократичні вибори, пише Reuters.

За словами учасників протестів, вони виявилися розчаровані небажанням влади йти на поступки населенню.

Читайте такожАктивісти Гонконгу обурені заявою влади про нібито "зовнішнього" організатора протестівУ зв'язку з цим виникла ідея провести марш до будинку Ляна Чженьїна з черговою вимогою його відставки.

"Я планую взяти участь у сьогоднішньому марші, щоб висловити своє невдоволення", - заявляє один з демонстрантів на вулиці.

Довідка. Гонконг має статус спеціального адміністративного району, який користується правами автономії. У серпні влада Китаю прийняла рішення, що всі кандидати на виборах 2017 року будуть спочатку затверджені урядовим комітетом. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії.