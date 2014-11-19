МЗС Литви: у ЄС немає права на гнучкість у відносинах з Росією

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю телекомпанії CNN, передає "ЄвроПравда".

Читайте такожМЗС Литви: потрібно розглянути питання про військову допомогу Україні

Він також розкритикував санкційні рішення Євросоюзу через те, що санкції нерідко залишаються декларативними. "Ми дійсно не робимо достатньо зусиль. Ми рухаємося дуже повільно і навіть іноді втрачаємо нашу ціль через те, що велика частина людей в списку санкцій не має ніякого відношення до процесу прийняття рішень в Росії", - заявив політик.

Як відомо, низка країн ЄС на чолі з Німеччиною протягом багатьох років сповідували політику "залучення Росії" до діалогу та демократичних цінностей. Лінас Лінкявічюс впевнений, що така політика провалилася і настав час від неї відмовитися.

"Ніякі зусилля по залученню Росії не дали успіху. Було більше сотні різних спроб залучити Росію, ми намагалися спілкуватися з нею і бути дружніми, очікуючи, що вона буде робити те ж саме. Але я боюся, що це не той випадок (коли можна розраховувати на успіх", - підкреслив він.

Глава МЗС Литви закликав західних лідерів змінити підхід до діалогу з Кремлем і припинити політику гнучкості як нерезультативну. "Я не кажу, що нам потрібно бути агресивними, але, принаймні, давайте будемо послідовними. Якщо ми будемо пробувати проявляти гнучкість, російська сторона сприйме це як слабкість і буде вважати, що це - дозвіл діяти так, як вона вважає за потрібне", - підкреслив міністр.