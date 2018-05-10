Цар приїде: в Кремлі заявили, що Путін відкриє Кримський мост

Напередодні російські ЗМІ повідомляли про завершення будівництва автомобільної частини мосту.

У Кремлі підтвердили, що президент Російської Федерації Володимир Путін приїде на відкриття автомобільної частини мосту через Керченську протоку до окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

«Я поки що не буду завчасно анонсувати точну дату відкриття кримського мосту. Скажу лише, що очевидно, що автомобільну чергу будівництва завершена і що, звичайно ж, відкриття буде найближчим часом. Уявити собі, що відкриття цього колосального будівельного об'єкта відбудеться без президента, напевно, було б складно», - сказав Пєсков на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що Путіна чекають на відкритті автомобільної частини кримського мосту 15 або 16 травня.

Читайте такожЩоб не обвалився: росіяни освятили Керченський міст з неба

Він додав, що Кремль про дату і час зорієнтує.

Напередодні російські ЗМІ повідомляли про завершення будівництва автомобільної частини мосту до окупованого Криму. Відкриття залізничного сполучення по мосту очікується в 2019 році. Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку Путін заявив відразу після анексії Криму - в березні 2014 року.