П'ятьох тайських студентів затримали за використання жесту з фільму «Голодні ігри»

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Протестувальники підняли над головою три пальці - таким жестом персонажі фільму «Голодні ігри» позначали свою причетність до руху опору тоталітарному режиму.

Прем'єр Прают Чан-Оча зупинив свою промову, запитавши: «Хто ще хоче висловити протест? Давайте швидше. Мені потрібно продовжувати».

Протестувальників, одягнених у футболки з написом «Ми не хочемо перевороту», доставили в поліцейський відділок, а після - у армійську частину, де їх допитали військові. Покарання студентам призначено не було.

Повідомлення, що жителі Таїланду використовують під час антиурядових демонстрацій жест з «Голодних ігор» стали з'являтися ще в червні 2014 року. Тоді ж влада країни оголосила цей жест незаконним.

Читайте такожНа півдні Таїланду волонтерам роздали майже 3 тисячі гвинтівок для боротьби з ісламістами

Командувач Королівської армії Таїланду генерал Прают Чан-Оча фактично прийшов до влади в травні 2014 року в результаті військового перевороту. 21 серпня він офіційно був обраний прем'єр-міністром країни. У Таїланді досі зберігається військовий стан і діє заборона на несанкціоновані збори більше п'яти осіб.

«Голодні ігри» - голлівудський блокбастер-антиутопія про державу з тоталітарним режимом. Третій фільм франшизи вийде на екрани кінотеатрів Таїланду в четвер, 20 листопада 2014 року.