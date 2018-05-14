Голова британської розвідки закликав "пробити світлом туман брехні" пропагандистської машини РФ (відео)

Він зазначив, що останнім часом Росія вдалася до небувалої кампанії дезінформації і закликає зупинити це.

Генеральний директор внутрішньої розвідки Великобританії MI5 Ендрю Паркер попередив про "туман брехні", який останнім часом активно розповсюджує Росія.

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Паркер вперше офіційно виступає за кордоном на відкритому зібранні керівників європейських служб безпеки у Берліні, передає Голос Америки. В головних положеннях його промови, оприлюднених напередодні, міститься застереження про загрози, які становлять терористичні плани “Ісламської держави”, а також наводяться звинувачення Росії у “грубих порушеннях міжнародних правил” з огляду на отруєння колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

Москва відкидає звинувачення у нападі з застосуванням нервово-паралітичної отрути 4 березня в англійському містечку Солсбері. Але Ендрю Паркер заявляє, що спроба убивства Скрипаля була результатом “навмисних і цілеспрямованих” дій Росії.

Голова MI5 стверджує, що після цього нападу Росія вдалася до небувалої кампанії дезінформації і закликає “пробити світлом туман брехні, напівправди, та облуди, що виливає пропагандистська машина Росії”.

Паркер також наголошує на тому, що угруповання “Ісламська держава”, втративши територію на Близькому Сході, прагне влаштувати руйнівні терористичні атаки у Європі.

Зібрання у Берліні відбувається після того, як 12 травня у Парижі нападник з ножем убив одну людину і поранив ще чотирьох. Європейські ЗМІ з посиланням на неофіційні джерела повідомляють, що нападником, якого застрелила французька поліція, був Хасан Азімов, родом з Чечні у Російській Федерації. “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад. За останні три роки у Франції в терористичних нападах загинуло 230 людей.

Довідка. МІ5 була створена 1909 року для протидії німецькому шпіонажу перед Першою Світовою війною і зараз відповідає за національну безпеку, очолюючи боротьбу з тероризмом.