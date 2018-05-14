Лідер вірменської "революції" провів першу зустріч із Путіним і пообіцяв Росії дружбу

Пашинян запевнив, що у Вірменії "ніхто ніколи не ставив і не буде ставити під сумнів стратегічну важливість відносин" з Росією.

Перша зустріч президента Росії Володимира Путіна та затвердженого 8 травня прем'єр-міністром Вірменії Нікола Пашиняна пройшла у Сочі. Політики з'їхалися туди на саміт "Вищої Євразійської економічної ради", в яку входять Вірменія, Білорусь, Росія, Казахстан і Киргизстан.

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Як передає РБК, Путін привітав Пашиняна з обранням на посаду голови уряду. Пашинян заявив, що відносини Вірменії та Росії "не потребують обговорення".

"Я можу запевнити, що з цього питання у Вірменії є консенсус і ніхто ніколи не ставив і не буде ставити під сумнів стратегічну важливість відносин", - сказав Пашинян.

Як повідомляв УНІАН, під час акцій протесту в Єревані Москва запевнила лідера опозиції, що не буде втручатися.