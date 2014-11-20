У Росії очікують на нові санкції з боку США

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков.

"Я допускаю, що буде новий раунд санкцій, тому що американська гегемонія вимагає подальших зусиль щодо ізоляції Росії", - сказав Пушков.

При цьому він вважає, що такі дії не відповідають інтересам США.

За словами Пушкова, Вашингтон чекає від РФ підтримки там, де вона потрібна США, а в іншому має намір "ізолювати нас і карати".

Читайте такожУ Держдумі відмовилися розповідати про фінансування окупованої частини ДонбасуПушков вважає, що з одного боку США хочуть співпрацювати з Росією з ядерних програм Ірану і КНДР, "а через кілька днів обговорюватимуть питання про посилення санкцій".

"Мені здається - це загалом два малопоєднувані завдання... Ми чуємо від Держдепу про те, що Америка сподівається співпрацювати з Росією у важливих для неї напрямках. А чому Америка так сподівається? Тут не повинно бути автоматичного розрахунку", - сказав він і додав, що саме США створюють найбільшу кількість проблем.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В результаті цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.