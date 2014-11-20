Пушков заявив, що Захід вимагав від Кремля вести переговори з терористами під час війни в Чечні

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції у Москві сказав голова комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Олексій Пушков.

«У нас було за Єльцина 10 років розвитку або деградації. Відтак ще п'ять років ми визначалися, як ми робитимемо ставку - на самостійне існування чи як на частину західного ареалу. Чого ми добилися за ці роки, але поступки доводилося робити колосальні - залежність фінансова була дуже високою», - сказав Пушков.

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«Дуже багато що показала Чечня, коли нас фактично змушували, силували вести переговори з Масхадовим, який ставив за мету відділення Чечні від Росії", - додав він.

За словами Пушкова, у цьому питанні США відігравали дуже велику роль.

«Під розмови про спільну боротьбу з тероризмом підтримувався чеченський сепаратизм», - заявив Пушков.

Нагадаємо, у жовтні УНІАН повідомляв, що внаслідок теракту у столиці Чечні Грозному загинули п'ятеро поліцейських.