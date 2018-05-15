Російського опозиціонера Навального заарештували на 30 діб через акцію "Він нам не цар"

Відразу після винесення рішення суддя перейшов до розгляду другої справи, відкритої проти Навального.

Тверський суд Москви засудив російського опозиційного політика Олексія Навального до 30 діб адміністративного арешту за повторне порушення порядку організації мітингу.

Читайте такожПутін на своїй інавгурації заговорив про цінність "вільного суспільства"Відразу після винесення рішення суддя перейшов до розгляду другої справи, відкритої проти Навального, що стосується непокори поліції, повідомляє "Meduza".

Як повідомляв УНІАН, Олексія Навального затримали 5 травня під час акції "Він нам не цар", що проходила на Пушкінській площі в Москві.

Як повідомляли в штабі Навального, опозиціонера затримали, як тільки він приїхав на Пушкінську площу. При цьому підстав для затримання не було.

Акція "Він нам не цар" була приурочена до інавгурації Володимира Путіна. На неї вийшли тисячі людей по всій Росії. Загалом під час акцій протесту затримали понад 1,5 тисячі осіб, серед них були журналісти і звичайні перехожі.