На борту був вибух: росЗМІ опублікували нові "докази" по катастрофі MH17

Стверджується, що частина уламків лайнера після вибуху "полетіла вліво і навіть назад щодо курсу літака... ламаючи закони фізики, назустріч вибуховій хвилі ракети і проти інерції".

Російські ЗМІ оприлюднили нібито нові свідчення того, що на борту лайнера Boeing 747 рейсу MH17, збитого над Донбасом в 2014 році, стався теракт.

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Версію про вибух на борту літака відстоюють "незалежний технічний експерт" Юрій Антипов і журналіст Микола Варсегов, повідомляється у російських ЗМІ.

Кажуть, що чимала частина уламків лайнера після вибуху, включаючи важкі, "полетіла вліво і навіть назад щодо курсу літака... ламаючи закони фізики, назустріч вибуховій хвилі ракети і проти інерції".

"Лівий уламок кабіни пілотів полетів кілометра на півтора ліворуч від курсу. Ще на голландській карті позначені важкі деталі, які полетіли на 3 км назад і вліво. Серед них навіть 300-кілограмовий контейнер з вантажного відсіку... Неподалік від місця падіння контейнера знайшов я частину пасажирського крісла", - пише він, передає crimea.kp.ru.

"Ще далі назад щодо курсу літака, розповіли мені під відеозапис місцеві трактористи, поле було посипано дрібними уламками і предметами: килимові доріжки, ложки, виделки. А під селом Нікішино - кілометрів 7 північніше точки руйнування - впали кітель пілота і багато легких систем переливання крові", - заявив Варсегов.

На думку Антипова, такий розкид міг статися тільки в результаті потужного вибуху всередині лайнера. Журналіст також стверджує, що першими на місце катастрофи лайнера прибули "українські Мнсівці", а Нідерланди перші дні "чекали поки будуть знищені докази".

"Цілком допускаю, що українська влада дуже не радила їм у ті дні їхати під Петропавлівку (село в Шахтарському районі Донецької області – ред.), посилаючись на воєнну обстановку. Може бути, Україна намагалася якомога довше не починати серйозне розслідування і приховати, змінити докази?" - заявив Варсегов.

За його словами, в декількох кілометрах від Петропавлівки він також знайшов "випадково дуже важливі, на думку експерта, докази злочину".

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результаті загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.

Спочатку терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії в Першотравневий район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.