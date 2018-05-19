Стрілянина в школі у Техасі: Трамп пообіцяв захистити учнів (фотогалерея)

Нова Комісія з безпеки в школах щоденно працює над "визначенням чітких шляхів запобігання насильству та забезпечення безпеки учнів в школах".

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що масові стрілянини "тривають надто довго в нашій країні" і пообіцяв захистити учнів.

Про це він заявив, виступаючи перед пресою у Білому домі, передає Голос Америки.

"На жаль, я маю почати з висловлення суму та розпачу через смертельну стрілянину в школі в Санта Фе в Техасі. Це триває надто довго в нашій країні. Надто багато років. Вже надто багато десятиліть", - наголосив Трамп.

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"Ми сумуємо через жахливі втрати життів і надсилаємо нашу підтримку всім, хто постраждав від такого абсолютно страхітливого нападу", - заявив президент США.

Він висловив рішучу налаштованість зробити все, щоб захистити учнів.

"Моя адміністрація налаштована зробите все, що в наших силах, щоб захистити наших учнів, забезпечити безпеку в наших школах і забезпечити, щоб зброя не потрапила до рук тих, хто становить загрозу для себе та інших", - додав він.

Міністр освіти США Бетсі ДеВос заявила, що нова Комісія з безпеки в школах щоденно працює над "визначенням чітких шляхів запобігання насильству та забезпечення безпеки учнів в школах".

Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Санте-Фе, штат Техас, США сталася стрілянина в старшій школі.