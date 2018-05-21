Чорногорія заявила про можливість спорудження паркану з колючого дроту на кордоні з Албанією

Керівник прикордонної служби Чорногорії звинуватив Албанію в тому, що та, всупереч домовленостям, не приймає назад тих біженців, яким відмовили в наданні притулку.

Влада Чорногорії обмірковує перспективу спорудження паркану з колючого дроту на кордоні з Албанією.

Як передає DW, про це сьогодні заявив керівник прикордонної служби Чорногорії Воїслав Драгович, виступаючи на державному телебаченні.

Драгович також звинуватив владу Албанії в тому, що та, всупереч домовленостям, не приймає назад тих біженців, яким відмовили в наданні притулку.

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Нині біженці з країн Близького Сходу та Північної Африки намагаються потрапити за допомогою нового маршруту від кордону з Грецією через Албанію, Чорногорію та Боснію й Герцеговину до члена ЄС Хорватії, зазначає агентство.