Петербуржці відзначили річницю Євромайдану та привітали генконсула України (фото)

На Невському проспекті у Петербурзі відбулася серія одиночних пікетів, генконсулу України вручили вітальну адресу, повідомляє Эхо Москвы.

Незважаючи на викриття підготовки провокації біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де вночі група невідомих приклеїла на монумент табличку «русофоб», і сховала неподалік кілька покришок та коктейлів Молотова, опозиційні активісти без перешкод відзначили український День гідності і свободи - першу річницю початку "Євромайдану".

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На Невському проспекті пройшла серія одиночних пікетів. Активісти руху «Солідарність» за допомогою плакатів і фотографій намагалися розповісти перехожим про мирний характер київського протесту. До цього вони прийшли до будівлі генконсульства України недалеко від Смольного і передали вітальну адресу главі дипмісії. Дипломат був радий привітанням, розповіла на виході активістка «Солідарності» Людмила Дубова.

Зазначимо, що будівлю генконсульства України сьогодні було взято під посилену охорону поліції. Незважаючи на плакати в руках присутніх, обійшлося без затримань.