Джонсон попередив Росію про ще жорсткішу позицію Великобританії після виходу з ЄС

Джонсон розповів про ефективність санкції проти РФ і ще більш жорсткий підход до Кремля після виходу Британії з ЄС.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що у британської сторони є свої методи для того, щоб впоратися з людьми, близькими до президента Росії Володимиру Путіну, передає Bloomberg.

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«Я думаю, що ефект від деяких санкцій, зокрема стосовно окремих осіб, був сильно помітний, і я це зауважив, але у нас є своя система та власний підхід. Існує більш широке питання про те, що Британія може зробити, щоб впоратися з людьми, близькими до Путіна, які можуть мати незаконно отримані кошти», - сказав Джонсон.

Він також зазначив, що британська сторона не може зайнятися власним режимом санкцій до тих пір, поки входить до складу Євросоюзу, зважаючи на необхідність узгодження їх з іншими учасниками. Джонсон підкреслив, що після виходу з ЄС у березні 2019 року у Великобританії з'явиться можливість зайняти більш жорстку позицію.