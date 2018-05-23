Під Будапештом зіткнулися вантажівка і мікроавтобус: дев'ять загиблих

Серед жертв семеро румунських туристів, які поверталися додому.

В Угорщині неподалік від Будапешта ввечері 22 травня зіткнулися вантажівка і мікроавтобус з пасажирами. В результаті лобового зіткнення загинуло дев'ять осіб.

Читайте такожНа Прикарпатті потяг розчавив автомобіль на переїзді, є жертви (фото)За попередніми даними, вантажівка їхала по зустрічній смузі з перевищенням швидкості, в результаті чого і сталося зіткнення, повідомляє видання Adevarul.

Мікроавтобус перевозив туристів з Румунії, вони поверталися додому зі Словенії, повідомляє видання. Посольство Румунії в Угорщині повідомляє, що їх громадян серед жертв семеро.

Серед загиблих також водій автобуса. Повідомляється, що під час зіткнення він вів пряму трансляцію на Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня в результаті страшного ДТП у Львівській області загинули шестеро людей, ще двоє отримали травми.