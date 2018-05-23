ДТП на Львівщині: мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинули шестеро осіб (фото)
У Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинули шестеро людей, ще троє госпіталізовані.
Як повідомила УНІАН речник Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, аварія сталася сьогодні о 7.20 поблизу села Вербляни Буського району.
Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, за невстановлених поки причин, на швидкості в‘їхав у причіп вантажного автомобіля, який рухався у попутному напрямку.
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На місці ДТП загинули шестеро, ще трьох людей з травмами доправлено до лікарні. Усі загиблі та постраждалі перебували у салоні мікроавтобуса.
«Правоохоронці встановлюють особи, вік та місце проживання загиблих і постраждалих. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - сказала Добровольська.
Як повідомляє ТСН, загиблі повертались до України з Чехії.
Раніше під Миколаєвом вилетів з траси мікроавтобус, загинули п`ятеро людей.