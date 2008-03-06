ВР ратифікувала угоду з ЄС, яка ”не тягне за собою ніяких зобов’язань”

Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 із 446 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО зазначив, що дана угода «не тягне за собою ніяких ні фінансових зобов’язань, ні зобов’язань по суті».

У той же час, він підкреслив, що зазначена угода сприятиме намірам України щодо набуття членства в ЄС.