Лавров заявив, що Захід хоче викликати громадські протести та "змінити режим" у Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у намаганні «змінити режим» у Росії, застосувавши до неї санкції через конфлікт в Україні, повідомляє Голос Америки.

Відомі особи в західних країнах кажуть, що потрібно накласти санкції, які знищать російську економіку та зумовлять громадські протести, сказав Лавров у суботу.

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Напередодні російський президент Володимир Путін також сказав, що його країна повинна запобігти «кольоровим революціям», маючи на увазі протести, внаслідок яких було скинуто владу в інших колишніх радянських республіках.

Українська криза призвела до суттєвого напруження у відносинаж між Москвою та Вашингтоном і спричинила низку жорстких санкцій Заходу проти Росії за її роль у конфлікті.