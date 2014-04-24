Лавров звинуватив Захід в "істеричній" пропаганді та організації "кольорової революції" в Україні

Про це заявив у четвер глава МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи на Глобальному університетському форумі-2014 в четвер.

"Дух партнерства, як і серйозна робота по створенню клімату справжньої довіри на нашому континенті, були принесені в жертву політиці стримування нашої країни, від якої, по суті, на Заході ніколи не відмовлялися", - сказав він.

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За словами Лаврова, "досить згадати істеричну антиросійську пропаганду, яка захлиснула США і Європу задовго до українських подій, прагнення всіма силами очорнити Олімпіаду в Сочі".

За словами глави російського МЗС, США і ЄС зробили спробу здійснити чергову "кольорову революцію" на Україні.

"В Україні Сполученими Штатами та Європейським Союзом, давайте назвати речі своїми іменами, була зроблена спроба здійснити чергову "кольорову революцію", операцію з неконституційної зміни режиму", - сказав Лавров, виступаючи на Глобальному університетському форумі-2014.