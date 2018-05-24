У Росії сталося масове вбивство: чоловік застрелив п'ятьох людей і наклав на себе руки

Чоловік переїхав в Булгунняхтах десять років тому. Його вважали дивним, він майже ні з ким не спілкувався, а сьогодні взяв свою рушницю і пішов стріляти по сусідах.

В Якутії (суб'єкт Російської Федерації, республіка в її складі) сталося масове вбивство. У селі Булгунняхтах чоловік застрелив п'ятьох людей, в тому числі і дитину, і застрелився сам.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Жертви стрілка Олександра Новікова були його сусідами.

За словами жителів села чоловік переїхав в Булгунняхтах десять років тому. Його вважали дивним, він майже ні з ким не спілкувався, жив один в будинку з забитими вікнами. Правда, агресії чоловік ніколи не виявляв жодних скарг на нього не надходило.

Сьогодні Новіков взяв свою зареєстровану рушницю і пішов стріляти по сусідах. Чоловік убив п'ятьох людей і застрелився.

"Новиков жив на Лісній, він вийшов з дому і став стріляти з мисливської рушниці в перехожих, застрелив жінку з дитиною, убив сусіда, який вибіг на звуки пострілів", - розповідають жителі села.

Як повідомляв УНІАН, в Марселі невідомі відкрили стрілянину з автомата Калашникова. Зловмисники відкрили вогонь неподалік від культурного простору, відомого як La Busserine.