Тимошенко рада за демократичні сили Грузії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО рада, що демократичні сили Грузії йдуть на парламентські вибори єдиною командою при повному взаєморозумінні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу після зустрічі з головою парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ в Брюсселі.

«Я думаю, що ми – як і Грузія під час дострокових парламентських виборів в Україні – підтримаємо Грузію, направимо спостерігачів, які від імені України робитимуть все для того, щоб вибори в Грузії були чесними і прозорими», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що й надалі Україна має намір будувати з Грузією дружні і конструктивні відносини на основі взаєморозуміння.