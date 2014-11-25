НАТО відмовилося визнати договір Росії і Абхазії

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, передає РИА Новости.

"НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів. Тому ми не визнаємо так званий договір про союзництво і стратегічне партнерство, підписаний між грузинським регіоном Абхазією і Росією 24 листопада", - йдеться в заяві генсека альянсу.

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Президент Росії Володимир Путін і глава Абхазії Рауль Хаджимба підписали в понеділок угоду про союзництво і стратегічне партнерство двох країн.

Цей документ передбачає формування спільного простору оборони і безпеки, в тому числі за допомогою створення об'єднаного угруповання військ двох держав, які будуть підпорядковані об'єднаному командуванню.