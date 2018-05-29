Росія перед Чемпіонатом світу заборонила жителям ОРДЛО в'їзд у Ростовську область

В РФ побоюються поширення злочинності з території окупованого нею Донбасу.

Російська Федерація заборонила з 1 червня жителям окупованого Донбасу в'їзд до Ростовської області через проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії, який відбудеться з 14 червня по 15 липня в 11 російських містах .

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації встановили тотальний контроль за працівниками так званих «бюджетних» організацій тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у т.ч. шкіл і лікарень, щодо виконання заборони виїзду на контрольовану урядом України територію», - зазначив Гуцуляк.

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Зокрема, речник поінформував, що «за кожною установою закріплені співробітники т.зв. «Міністерства державної безпеки», які здійснюють раптові перевірки наявності працівників, у т.ч. за місцями проживання».

«Крім того, у зв’язку з проведенням на території РФ Чемпіонату світу з футболу, російське керівництво заборонило з 1 червня місцевому населенню окупованих територій в’їзд на територію Ростовської області з огляду на складну криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та загрозу поширення злочинності на територію Росії», - додав речник.

Як відомо, чемпіонат світу з футболу проходить раз на чотири роки. У 2018 року господарем турніру буде Росія. Змагання відбуватимуться з 14 червня по 15 липня. У турнірі візьмуть участь національні збірні 32 країн.