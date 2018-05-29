"Найнудніше місце в світі": де проведуть медовий місяць принц Гаррі і Меган Маркл (фото, відео)

Молодята планують зупинитися в Fairmont Jasper Park Lodge, який розташований в Канаді.

Меган Маркл і принц Гаррі, які одружилися 19 травня, вирушать у весільну подорож до Альберти, Канада.

Про це повідомляє TMZ. Відзначається, що молодята планують зупинитися в Fairmont Jasper Park Lodge в номері, в якому раніше зупинялися королівські родини, включаючи королеву Єлизавету та принца Філіпа в 2005 році.

Іноземні ЗМІ називають цей курорт найнуднішим місцем у світі. Також повідомляється, що готель «замовив деякі пристосування та ласощі, які зазвичай не перебувають у ньому».

Відео: YouTube Fairmont Jasper Park Lodge

В описі номера, який обрали герцог і герцогиня Сассекські говориться: "Цей красивий номер, також відомий як Королівський притулок, відтворений за планами оригіналу 1930-го року, зруйнованого вогнем у 2000 році".

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"Вищий комфорт присутній у всіх деталях розкішних комфортабельних спалень, закритих веранд і величного кам'яного каміна, який обігріває столову і велику кімнату. Це ідеальне місце, щоб розважити сім'ю і друзів або відсвяткувати особливий випадок", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що молодята принц Гаррі і Меган Маркл вирушать у весільну подорож не раніше осені через офіційних заходів, на яких повинні бути за статусом. Причому повідомлялося, що це буде Намібія.