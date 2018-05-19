Бунгало в Африці за $700 на добу: принц Гаррі і Меган Маркл поїдуть в медовий місяць восени (відео)
21:31, 19 травня 2018Світ
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Раніше молодята не зможуть вибратися через щільний графік офіційних заходів.
Принц Гаррі і Меган Маркл \ REUTERS
Новоодружені принц Гаррі та Меган Маркл вирушать у весільну подорож не раніше осені через офіційні заходи, на котрих мають бути за статусом.
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Молоде подружжя не раз натякало, що поїде туди, де працювали волонтерами ще до початку своїх стосунків, ідеться в сюжеті ТСН.
Найімовірніше, це буде Намібія – південно-африканська країна, що славиться своєю дикою природою та віддаленістю. За наявними відомостями, місце вже пригледів Гаррі – це новий готель, ніч у котрому коштує $700. Комплекс складається з шістьох бунгало, що розташовані на значній відстані одне від одного. Ідея полягає в тому, щоби мешканці готелю не заважали одне іншому.
Новоспечене подружжя поїде у весільну подорож до Намібії
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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл