МЗС Естонії: існує ризик анексії Росією частини Грузії

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Кейт Пентус-Розіманнус на зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Швеції Маргот Вальстрьом, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Рostimees.

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"Є небезпека, що це може призвести до анексії Росією частини Грузії. Цей крок порушує суверенітет Грузії, суперечить нормам міжнародного права і зобов'язань, які Росія взяла на себе перед Радою Європи, і так званого шостого пункту мирного плану", - сказала вона.

Окрім того, за її словами, договір порушує і женевський переговорний процес і тим самим дестабілізує ситуацію у всьому регіоні.

"Дії Росії в Абхазії, в тому числі встановлення прикордонних споруд, нелегальні. Ми закликаємо Росію виконати всі зобов'язання за мирним договором 2008 року, в тому числі відвести війська на позиції, що існували до початку конфлікту. Важливо також, щоб представникам наглядової місії ЄС був забезпечений доступ в регіони Абхазії", - сказала Кейт Пентус-Розіманнус.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Росія намагається узаконити анексію регіонів Грузії.