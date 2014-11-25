Російським ЗМІ заборонили розкривати процес виготовлення бомб

Президент РФ Володимир Путін посилив відповідальність за незаконний оборот вибухівки та ввів пряму заборону на поширення у ЗМІ інструкцій з виготовлення бомб.

Підписаний главою держави закон розміщено у вівторок на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє РИА Новости.

Порушення закону карається штрафом від 4 тисяч до 5 тисяч рублів для громадян, від 40 до 50 тисяч для посадових осіб і індивідуальних підприємців і від 800 тисяч до 1 мільйона рублів для юридичних осіб.

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Незаконне виготовлення вибухових речовин і переробка або ремонт вибухових пристроїв каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від 100 тисяч до 200 тисяч рублів або у розмірі доходу засудженого за період від одного року до двох років.

За ті самі діяння, вчинені групою осіб за попередньою змовою, передбачається від п'яти до восьми років ув'язнення зі штрафом 200-300 тисяч рублів або у розмірі доходу за період від одного року до трьох років.

Вчинення цих злочинів організованою групою карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років зі штрафом 300-500 тисяч рублів або у розмірі доходу за період від двох до трьох років.

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Кримінальна відповідальність за ці злочини наступатиме з 14 років (у цілому ж, кримінальна відповідальність в Росії, за винятком низки статей, настає з 16 років).

Крім того, до Кримінального кодексу вводиться стаття "незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв". За нею передбачено від 5 до 12 років ув'язнення зі штрафом 200-500 тисяч рублів або у розмірі доходу за період від одного року до трьох років.