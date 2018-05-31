Пентагон оголосив про перейменування Тихоокеанського командування

Ця подія відбулася на тлі чергового загострення відносин США з КНР через присутність американських сил у Південно-Китайському морі.

Військові США вирішили перейменувати Тихоокеанське командування в Індо-Тихоокеанське на тлі напружених відносин з владою КНР через ситуацію в Південно-Китайському морі, передає телеканал CNN.

«З метою визнання збільшення взаємозв'язку Індійського океану і Тихого океану, сьогодні ми прийняли рішення перейменувати Тихоокеанське командування в Індо-Тихоокеанське», — сказав міністр оборони США Джеймс Меттіс.

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Він зазначив, що дане командування є основною бойовою силою США, яка контролює території «від Голлівуду до Боллівуду, від полярних ведмедів до пінгвінів».

Ця подія відбулася на тлі чергового загострення відносин США з КНР через присутність американських сил у Південно-Китайському морі. У неділю, 27 травня, з'явилися повідомлення про операції ВМФ США біля спірних островів у Південно-Китайському морі. У відповідь на маневр американських кораблів, Пекін закликав Вашингтон припинити підривають безпеку Китаю провокації.