Після засідання ради НАТО-РФ у Альянсі підтвердили незмінність підходу до відносин з Росією через агресію в Україні

На засіданні відбувся відкритий обмін думками щодо декількох тем, включаючи ситуацію в Україні.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) підтвердили незмінність підходу до відносин з Російською Федерацією через російську агресію в Україні, яка розпочалася у 2014 році.

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Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Альянсу. Зокрема, сказано, що сьогодні на засіданні ради НАТО-Росія відбувся відкритий обмін думками щодо декількох тем, включаючи ситуацію в Україні, питань, пов'язаних з військовою діяльністю і зокрема прозорості та зниження ризиків від такої діяльності, а також «асиметричних методів як аспектів доктрини та стратегії».

Зазначається, що представники НАТО та Росії поінформували один одного про основні майбутні військові навчання. «Підхід НАТО є послідовним. Практична взаємодія була призупинена у 2014 році в результаті агресивних дій Росії в Україні. Водночас канали для політичного діалогу відкриті, і рада НАТО-Росія є важливим форумом. НАТО і Росія також підтримують відкриті канали комунікації між військовими», - йдеться у повідомленні.

Союзники НАТО також привітали зустріч у Баку командувача військами США в Європі, верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерала Кертіса Скапарротті і начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, яка відбулася у квітні.

«Діалог між НАТО і Росією сприяє більш передбачуваним відносинам та посиленню рівня взаємної безпеки», - наголошується у заяві.