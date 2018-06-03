Соціологи пророкують перемогу лідеру правоцентристської опозиції, 59-річному екс-прем'єру Янезу Яншу.

В Словенії проходять дострокові парламентські вибори на тлі політичної кризи і відставки в березні прем'єра Міро Церара.

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Як повідомляє Deutshce Welle, на них право голосу мають близько 1,7 мільйона громадян.

Опитування не дають партії прем'єра значних шансів на виборах. Перемогу ж тим часом пророкують лідеру правоцентристської опозиції, 59-річному екс-прем'єру Янезу Яншу. Його Словенська демократична партія з антимігрантською риторикою, за прогнозами соціологів, отримає близько третини голосів. "Золоту акцію" і третє місце-таки може отримати партія LMS - "Список Мар'яна Шареца". Шарец, 40-річний гуморист і політик називає себе "антисистемним" гравцем. У минулому році він з незначним відривом програв вибори президента Боруту Пахору.

Партія 54-річного Церара на попередніх виборах отримала блискавичну перемогу всього через місяць після створення. І незважаючи на те, що його уряд зміг стабілізувати економіку країни, до кінця свого правління він зіткнувся з низкою проблем. Останньою краплею стало рішення Верховного суду Словенії про те, що уряд Церара діяв упереджено в ході референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії в Копери.