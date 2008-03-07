США заявляють про принципову підтримку Сержа Саркісяна

Представник Держдепартаменту США Метью БРАЙЗА заявив про принципову підтримку США прем`єр-міністра Сержа САРКІСЯНА, який переміг на президентських виборах 19 лютого у Вірменії.

Про це повідомляє інформагентство «Новости-Армения», посилаючись на прес-службу голови уряду.

М.БРАЙЗА сказав, що він мав можливість краще взнати С.САРКІСЯНА, обговорювати з ним питання, що стоять на порядку денному двосторонніх відносин.

Кажучи про введення надзвичайного стану і зазначивши, що він не може тривати нескінченно, і сьогодні необхідно направити зусилля на вирішення цієї проблеми, М.БРАЙЗА погодився з прем`єр-міністром Вірменії, що НС - це інструмент, який дозволяє ослабити напруженість і спрямувати процеси в природні русла.

Як повідомляв УНІАН, за даними правоохоронних органів Вірменії, в результаті масових безпорядків у Єревані в ніч на 2 березня постраждали 165 чоловік, зокрема 117 поліцейських і співробітників внутрішніх військ, загинули 8 чоловік. Під час безпорядків було спалено 63 машини і пограбовано 7 магазинів.

Безпорядки спалахнули після оголошення результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу отримав діючий прем`єр і лідер Республіканської партії С.САРКІСЯН. Прихильники іншого фаворита виборчого процесу Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА не погодилися з таким рішенням ЦВК. З 1 березня указом Президента Вірменії в Єревані оголошено надзвичайний стан строком на 20 днів.