Найбільший гей-парад пройшов у Бразилії (фоторепортаж)

Гей-парад в Сан-Паулу вважається найбільшим у світі, кількість учасників може доходити до декількох мільйонів чоловік.

У Сан-Паулу відбувся гей-парад. Організатори та учасники ходи, яка проводилася вже в 22-ге, вимагали надання їм рівних прав, включаючи право змінювати ім'я в цивільних актах і в державних документах.

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Маніфестанти закликали парламент країни звернути увагу на зростаючу кількість злочинів проти сексменшин, зокрема, трансгендерів, повідомляє Euronews.

За останні кілька років в Бразилії були вбиті понад 800 транссексуалів.

Гей-парад в Сан-Паулу вважається найбільшим у світі, кількість учасників може доходити до декількох мільйонів чоловік.