У Литві зіткнулися кілька бронемашин «Страйкер» – постраждали американські військові

Підрозділи ЗС США беруть участь у навчаннях Saber Strike, що проходять у країнах Балтії в червні.

У Пренайському районі Литви зіткнулися чотири військові бронетранспортери армії США. В результаті інциденту постраждали близько 10 американських військових.

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Про це повідомляє DELFI з посиланням на представника збройних сил Литви.

Відзначається, що два з чотирьох бронетранспортерів Stryker з'їхали з дороги, коли прямували в Казлу-Руду.

Представник поліції Аліутського повіту Егле Качинскене повідомила, що інформація про інцидент надійшла приблизно об 11.10. Поранення американських військових легкі, цивільні особи не постраждали. Вона також підтвердила, що бронетранспортери зіткнулися між собою.

Поліцію було викликано для регулювання дорожнього руху, чи госпіталізовані постраждалі військові, невідомо.

Американські військові беруть участь у навчаннях Saber Strike, які проходять у країнах Балтії в червні.

Раніше повідомлялося, що в Хабаровському краї Росії в районі Бікіна під час транспортування військової гусеничної техніки танк Т-72 впав з трала і з'їхав у кювет.