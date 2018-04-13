У Росії танк Т-72 перекинувся на трасі й злетів у кювет (відео)

"На війну поспішали, танк втратили!", - з усмішкою зазначив один з очевидців.

У Хабаровському краї Росії під час транспортування військової гусеничної техніки танк Т-72 впав з трала і з'їхав у кювет. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Про це повідомляють "Вести.ру".

Подія трапилася в районі Бікіна, де дислокується військова частина п'ятої армії РФ. При перевезенні танка по звичайній дорозі водій одного з тралів допустив з'їзд з проїжджої частини. У результаті важка гусенична техніка впала на проїжджу частину, танк, з'їхавши в кювет, перекинувся на вежу.

"На війну поспішали, танк втратили!", - з усмішкою зазначив один з очевидців.

Як повідомляв УНІАН, російським військовим дозволять платити за згорілі танки і літаки в розстрочку.