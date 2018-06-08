У США пропонують нагороджувати переможців ЧС-2018 за межами Росії

Правозахисники також закликали учасників і гостей чемпіонату не висловлювати "публічного схвалення" на адресу Володимира Путіна.

Гельсінська комісія США запропонувала організувати церемонію нагородження переможців чемпіонату світу з футболу «за межами Росії» у зв'язку з численними порушеннями прав людини в країні.

Про це повідомляє "Голос Америки". Рекомендація міститься в доповіді, яка був опублікований комісією напередодні чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії в цьому місяці.

«В ідеалі ФІФА слід було б організувати церемонію вручення кубка світу на нейтральній території за межами Росії», — йдеться в доповіді.

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Комісія також закликала учасників і гостей чемпіонату не висловлювати «публічного схвалення на адресу Володимира Путіна як голови держави, який приймає цей турнір».

Раніше повідомлялося, що Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії. Також дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія та Ісландія, яка не входить в ЄС.