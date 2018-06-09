Китайські хакери зламали підрядника ВМС США і викрали секретні дані - ЗМІ

Викрадена інформація була розміщена в несекретній мережі підрядника ВМС США.

Хакери, які працюють на китайську владу, отримали доступ до комп'ютерів підрядника Військово-морських сил США і вкрали значну кількість високочутливих даних.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в американському уряді, передає РБК.

Викрадені дані відносяться до ведення бою під водою, у тому числі секретних планів по розробці надзвукових протикорабельних ракет для американських субмарин до 2020 року.

Читайте такожПланувалася на День Конституції: у США розповіли подробиці підготовки масштабної кібератаки в Україні

Витоки сталися в січні і лютому цього року, сказали газеті джерела. Хакери обрали своєю метою підрядника Центру ведення підводних бойових дій (Naval Undersea Warfare Center), дослідницької структури ВМС США, яка займається розробкою озброєнь для підводних човнів. Джерела не назвали підрядника центру.

Хакери отримали 614 гігабайт даних, що відносяться до секретного проекту Sea Dragon ("Морський дракон"), криптографічних систем для підводних човнів, в тому числі інформацію про сонари і засоби радіоелектронної боротьби.

Як зазначає WP, "Морський дракон" - це проект Пентагону з адаптації існуючих технологій для нового призначення. На проект вже виділено понад $300 млн.

Інформація була розміщена в несекретній мережі підрядника. Незважаючи на це, за словами джерел газети, якщо агрегувати матеріал, його можна віднести до секретної інформації, що викликає стурбованість здатністю ВМС контролювати підрядників, яким доручено розробляти секретну зброю.

ВМС США веде розслідування витоку за підтримки ФБР. Бюро відмовилося від коментарів.