ВМС США отримають на озброєння протикорабельну ракету
16:23, 02 червня 2018Світ
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Ракета NSM може вразити ціль на відстані понад 185 км.
Ілюстрація / REUTERS
Американський флот отримає на озброєння протикорабельну ракету NSM (Naval Strike Missile).
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За даними порталу Defense News, відповідний контракт американський флот підписав з норвезькою фірмою Kongsberg. Сума контракту, як розповіло порталу джерело, становить $14,86 млн.
За інформацією Defense News, ракета NSM може вразити ціль на відстані більше 185 км. Такі ракети стоять на озброєнні у норвезьких королівських ВМС - ними оснащені фрегати типу «Фрітьоф Нансен» і ракетні катери типу «Скьольд».
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