ВМС США отримають на озброєння протикорабельну ракету

Ракета NSM може вразити ціль на відстані понад 185 км.

Американський флот отримає на озброєння протикорабельну ракету NSM (Naval Strike Missile).

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За даними порталу Defense News, відповідний контракт американський флот підписав з норвезькою фірмою Kongsberg. Сума контракту, як розповіло порталу джерело, становить $14,86 млн.

За інформацією Defense News, ракета NSM може вразити ціль на відстані більше 185 км. Такі ракети стоять на озброєнні у норвезьких королівських ВМС - ними оснащені фрегати типу «Фрітьоф Нансен» і ракетні катери типу «Скьольд».