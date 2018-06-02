ВМС США отримають на озброєння протикорабельну ракету

16:23, 02 червня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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За даними порталу Defense News, відповідний контракт американський флот підписав з норвезькою фірмою Kongsberg. Сума контракту, як розповіло порталу джерело, становить $14,86 млн.

За інформацією Defense News, ракета NSM може вразити ціль на відстані більше 185 км. Такі ракети стоять на озброєнні у норвезьких королівських ВМС - ними оснащені фрегати типу «Фрітьоф Нансен» і ракетні катери типу «Скьольд».

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Теги: #ракета#ВМС США